Cagub Jakarta, Ridwan Kamil, melanjutkan kampanyenya dengan mendatangi gelaran pengobatan gratis bagi warga Kawasan komplek Tomang City Garden, Kebon Jeruk , Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Di depan warga yang didominasi oleh kaum ibu dan lansia pasangan dari Cawagub Jakarta, Suswono ini menjanjikan adanya perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia dan juga tenaga posyandu.

Warga yang turut hadir dalam acara ini pun berharap pasangan berjuluk RIDO tersebut bisa membuat sektor kesehatan di jakarta lebih baik lagi.

Reporter: Steven Pattinama

Produser: Febry Rachadi

