Setiap pagi Sri Narsih seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ini bertransaksi dengan para penjual ikan nila. Sri menyortir ikan-ikan nila kecil sebagai bahan baku pembuatan nila crispy.

Ikan-ikan nila ini lalu dibersihkan dan dimarinasi dengan bumbu halus. Tambahkan irisan daun jeruk ke dalam adonan tepung, masukkan ikan nila, lalu goreng dalam minyak panas.

Setelah penggorengan, ikan-ikan nila matang ini dimasukkan ke mesin khusus untuk mengeringkan minyak. Nila crispy pun siap dikemas.

Nila crispy ini sudah terjual ke Lampung, Medan, Sulawesi, Makassar, Jawa Barat, Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Tak hanya itu penjualan ini juga tembus ke luar negeri berkat media on line.

Produk olahan rumahan ini juga menyerap tenaga kerja dari ibu-ibu rumah tangga sekitar.

Selain higienis, produk yang dijual mulai 3 ribu hinga 50 ribu rupiah ini juga bisa mengangkat hasil umkm untuk skala nasional.

Host : Togi Sinaga

Kontributor : Saladin Ayyubi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News