Berkah dari Ikan Nila Kecil Menjadi Nila Crispy

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 09:30 WIB
Setiap pagi Sri Narsih seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ini bertransaksi dengan para penjual ikan nila. Sri menyortir ikan-ikan nila kecil sebagai bahan baku pembuatan nila crispy.
 
Ikan-ikan nila ini lalu dibersihkan dan dimarinasi dengan bumbu halus. Tambahkan irisan daun jeruk ke dalam adonan tepung, masukkan ikan nila, lalu goreng dalam minyak panas.
 
Setelah penggorengan, ikan-ikan nila matang ini dimasukkan ke mesin khusus untuk mengeringkan minyak. Nila crispy pun siap dikemas.
 
Nila crispy ini sudah terjual ke Lampung, Medan, Sulawesi, Makassar, Jawa Barat, Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Tak hanya itu penjualan ini juga tembus ke luar negeri berkat media on line.
 
Produk olahan rumahan ini juga menyerap tenaga kerja dari ibu-ibu rumah tangga sekitar.
Selain higienis, produk yang dijual mulai 3 ribu hinga 50 ribu rupiah  ini juga bisa mengangkat hasil umkm untuk skala nasional.
 
 
Host : Togi Sinaga 
Kontributor : Saladin Ayyubi

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

