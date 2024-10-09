Meski harus mengantre Panjang ribuan orang termasuk anak-anak ini tampak sumringah saat berkunjung ke balai Yasa Gubeng, Surabaya. Ini menjadi kesempatan langka karena selama ini tempat perbaikan dan perawatan kereta api tertutup untuk umum.

Pada acara bertajuk open house bengkel sepur kali ini pengunjung dapat melihat setiap bagian perbaikan dan perawatan kereta api secara langsung. Bahkan mereka dipersilahkan mencoba roll wagon atau alat yang biasa digunakan memindahkan kereta dan melihat berbagai macam lokomotif dengan livery vintage.

Para pengunjung juga bisa merasakan sensasi kereta panoramic yang memiliki sejumlah fasilitas mewah. Pada gelaran ini pengunjung dapat berbelanja souvenir miniatur kereta api dan menikmati bazar dari umkm.

Banyak pengunjung datang bersama keluarga karena acara ini bisa dijadikan media belajar atau mengenal transportasi kereta api bagi anak anak. PT KAI daop 8 Surabaya menggelar open house bengkel sepur secara gratis dalam rangka merayakan ulang tahun KAI ke-79.

Baca juga: https://travel.okezone.com/read/2022/09/27/408/2674882/yuk-lihat-lebih-dekat-balai-yasa-dapur-perawatan-kereta-api-indonesia

Host : Togi Sinaga

Kontributor : Yudha Prawira

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News