Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menelepon Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa (8/10/2024).

Prabowo mengaku sudah sejak lama ingin memperbaiki penghasilan para hakim, namun Prabowo meminta para hakim untuk bersabar menunggu pelantikan Prabowo menjadi Presiden ke-8 RI

Setelah mendengar penjelasan Prabowo, sejumlah Perwakilan SHI menangis terharu.

