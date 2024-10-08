Presiden Jokowi mengaku bakal langsung pulang ke Solo usai jabatan sebagai Presiden berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jokowi mengaku akan pulang ke Solo untuk beristirahat.

Namun, Jokowi memastikan akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum bertolak ke Solo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut layak menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Reporter: Raka Dwi Novianto

