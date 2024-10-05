Sebanyak 200 prajurit melakukan aksi terjun payung di HUT ke-79 TNI. Di antara 200 penerjun, terdapat enam orang penerjun wanita TNI.

Aksi terjun payung ini disaksikan oleh semua hadirin upacara. Termasuk Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana dan sang cucu Jan Ethes.

Sebelumnya, 8 prajurit TNI menampilkan kemampuan pendaki serbu dari puncak Monas, Jakarta Pusat pada peringatan HUT ke-79 TNI.

Prajurit TNI juga menampilkan demo beladiri taktis, defile pasukan alutsista TNI, fly pass pesawat gabunga hingga demo pasukan berkuda.

Produser: Akira AW

(fru)

