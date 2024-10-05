Begini situasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024). Tampak gerombolan masyarakat mulai memadati kawasan Monas sejak pagi. Kedatangan mereka untuk melihat secara langsung puncak HUT ke-79 TNI.

Antusias masyarakat terlihat dari padatnya pintu masuk melalui pintu gambir. Tidak sedikit dari para pengunjung sengaja membawa anak-anak mereka.

Mereka masuk dengan bergerombol sambil memakai pita merah putih di kepala. Mereka ingin melihat sejumlah atraksi pesawat Tempur hingga parade alutsista.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

