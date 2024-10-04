BNN menggagalkan penyelundupan 126,82 kilogram narkotika ke Indonesia. Ratusan kilogrampenyelundupan narkoba itu merupakan pengungkapan dari 3 operasi yang dilakukan BNN bersama TNI Bea dan Cukai dan Otoritas Bandar Udara serta ASDP.

Salah satu pengungkapan yang dilakukan adalah membongkar jaringan internasional yang membawa 2.760 gram atau 2,67 kilogram heroin. Para pelaku terancam hukuman mati atas aksi penyelundupan narkoba tersebut.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Video Editor: Teguh Sugiarto