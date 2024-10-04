...

Keluarga Besar TNI Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata Jelang HUT Ke-79 TNI

Irfan Maruf, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2024 11:11 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin ziarah dan tabur bunga, Jumat (4/10/2024). Lokasi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Proses ini merupakan rangkain perayaan HUT ke-79 TNI.
 
Jenderal Agus tiba di lokasi pada pukul 07.52 WIB. Ia didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay.
 
Ziarah diawali dengan upacara dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Selanjutnya Jenderal Agus bersama para kepala staf melakukan tabur bunga. 
 
Mereka menabur bunga ke makam Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Hasri Ainun Habibie. Kemudian setelahnya ke makam Wapres ke-4 RI Jenderal TNI (Purn) Umar Wirahadikumah dan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. 
 
 
Reporter: Irfan Ma'ruf 
Produser: Akira AW

(fru)

