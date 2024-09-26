...

Menikmati Sunset di Pantai Leupung Aceh

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 11:00 WIB
A A A
Berkunjung ke Aceh rasanya tidak lengkap jika tidak menikmati keindahan panorama alam Pantai Leupung yang terletak di Kabupaten Aceh Besar , Aceh.
 
Eksotisme Pantai Lepung  yang bersih  riuhnya gelombang yang menghempas serta hijaunya gunung yang menjulang  menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini.
 
Pantai yang terletak di pinggiran kota banda Aceh ini  selalu ramai di kunjungi wisatawan  terutama kala sore hari tiba  karena disini pengunjung bisa melihat lanngsung samudera hindia  dan menikmati keindahan matahari terbenam.
 
Untuk sampai kesini perlu menempuh perjalanan selama 20 menit dari pusat Banda Aceh dan dilokasi ini anda tidak perlu takut lapar karena juga tersedia tempat menjual berbagai macam makanan.
 
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini