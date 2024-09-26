Berkunjung ke Aceh rasanya tidak lengkap jika tidak menikmati keindahan panorama alam Pantai Leupung yang terletak di Kabupaten Aceh Besar , Aceh.

Eksotisme Pantai Lepung yang bersih riuhnya gelombang yang menghempas serta hijaunya gunung yang menjulang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini.

Pantai yang terletak di pinggiran kota banda Aceh ini selalu ramai di kunjungi wisatawan terutama kala sore hari tiba karena disini pengunjung bisa melihat lanngsung samudera hindia dan menikmati keindahan matahari terbenam.

Untuk sampai kesini perlu menempuh perjalanan selama 20 menit dari pusat Banda Aceh dan dilokasi ini anda tidak perlu takut lapar karena juga tersedia tempat menjual berbagai macam makanan.

