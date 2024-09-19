Air Terjun Antrokan di tengah pegunungan Hyang, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur ini belum banyak dikenal pecinta keindahan alam. Siapa sangka di tengah lebatnya hutan terdapat air terjun dengan ketinggian mencapai 40 meter. Airnya yang deras seolah keluar dari Bukit Batu dan langsung mengalir ke lembah di bawahnya.

Lokasinya yang berada di tempat terpencil membuatnya sulit dicapai dari desa terdekat, Desa Manggisan. Pengunjung harus berjalan kaki melintasi hujan lebat bahkan harus melintasi jembatan yang hanya terbuat dari bambu, melintasi sungai yang deras.

Beberapa pengunjung terpaksa digendong untuk bisa melewati jembatan itu. Namun, lelah tersebut terbayar saat tiba di lokasi Air Terjun Antrokan. Airnya yang sangat dingin dengan pemandangan air terjun dengan latar belakang hutan di sekitarnya menambah panorama alam yang menakjubkan.

Pengunjung bisa berselfie atau sekadar menikmati dinginnya air terjun dari kawasan pegunungan Hyang itu.

Kontributor: Bambang Sugiarto

