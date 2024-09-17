Terdakwa kasus pembunuhan empat anak, Panca Darmansyah divonis hukuman mati. Vonis dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Panca secara sah bersalah melakukan pembunuhan kepada empat anak kandungnya. Sebelumnya kasus pembunuhan ini menggegerkan publik pada Desember 2023. Panca tega membunuh empat anak kandungnya karena cemburu kepada istrinya.

Repoter: Ari Sandita

Produser: Akira AW

(fru)

