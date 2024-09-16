Makan seafood di atas piring atau daun pisang sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa. Bagaimana jika Anda menikmati hidangan hasil laut dengan batok kelapa yang menjadi mangkuknya.

Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebuah restoran seafood memberikan pengalaman berbeda dengan menyajikan seafood bancakan dalam batok kelapa.

Kedai yang berlokasi di Jalan Soekarno Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, menawarkan sensasi makan yang berbeda dengan reatoran lainnya dan yakin akan menggoyang lidah bagi setiap pengunjungnya.

Host: Reza Siregar

(fru)

