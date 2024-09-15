...

Libur Panjang Maulid Nabi, Taman Margasatwa Ragunan Diserbu Pengunjung

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 15 September 2024 11:30 WIB
Libur Maulid Nabi, Taman Margasatwa Ragunan diserbu pengunjung. Lokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024) pagi. Pengunjung telah memadati Taman Margasatwa Ragunan pukul 10.06 WIB. 
 
Antrean kendaraan pun tampak mengular menuju gerbang masuk Ragunan. Sebagai informasi, jam operasional Taman Margasatwa Ragunan mulai pukul 07.00 - 16.00 WIB. Untuk pembelian tiket masuk per orang mulai dari Rp3.000 untuk anak dan dewasa Rp4.000.
 
 
Reporter: Binti Mufarida 
Produser: Akira AW
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

