Libur Maulid Nabi, Taman Margasatwa Ragunan diserbu pengunjung. Lokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024) pagi. Pengunjung telah memadati Taman Margasatwa Ragunan pukul 10.06 WIB.

Antrean kendaraan pun tampak mengular menuju gerbang masuk Ragunan. Sebagai informasi, jam operasional Taman Margasatwa Ragunan mulai pukul 07.00 - 16.00 WIB. Untuk pembelian tiket masuk per orang mulai dari Rp3.000 untuk anak dan dewasa Rp4.000.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

