Atlet dan ofisial dari berbagai kontingen memprotes keterlambatan distribusi makanan dan porsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh Sumut 2024 di wilayah Aceh.

Protes tersebut datang dari kontingen Provinsi Kalimantan Tengah, Banten, Lampung dan Jawa Timur. Distribusi makanan yang telat dan porsi tidak sesuai dinilai merugikan atlet.

