Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Rabu (11/9/2024) pagi.

Pelantikan Gus ipul sebagai Mensos berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102P Tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Febry Rachadi

