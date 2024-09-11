...

Presiden Jokowi Resmi Lantik Gus Ipul jadi Mensos

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 11 September 2024 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Rabu (11/9/2024) pagi.
 
Pelantikan Gus ipul sebagai Mensos berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102P Tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Febry Rachadi

