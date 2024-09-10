Presiden Jokowi puji penampilan Timnas Indonesia saat melawan Australia dalam matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di SUGBK, Selasa (10/9).

Jokowi menekankan bahwa timnas Indonesia bisa mengimbangi cara bermain Australia yang cukup jauh kelasnya dilihat dari rangking FIFA. Jokowi memuji secara khusus aksi kiper timnas Maarten Paes pada laga tersebut.

Timnas Indonesia berhasil merebut 1 poin usai menahan Australia 0-0 di SUGBK.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

