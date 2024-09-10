KPK menggeledah Rumah Dinas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Jumat(10/9). Penggeledahan terkait kasus dugaan dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk sejumlah uang tunai.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kegiatan OTT terhadap eks Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

Reporter: Nur Khabibi

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News