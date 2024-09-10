Timnas Indonesia bakal berlaga melawan Australia, Selasa (10/9/2024). Lokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Arus lalin di Jalan Gerbang Pemuda, tepat di pintu 10 SUGBK padat. Kendaraan dari arah Jalan Gatot Subroto-Jalan Asia Afrika juga padat.

Pasalnya, banyak kendaraan yang hendak masuk ke SUGBK dari pintu 10 stadion. Polisi belum melakukan penutupan jalan di pertigaan Jalan Gatot Subroto. Hal ini karena volume kendaraan masih belum terjadi kemacetan parah.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Akira AW

Video Editor: Teguh Sugiarto

