Dua calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders ikut dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Jakarta, Sabtu (7/9).

Dalam video yang diunggah Erick Thohir, Ketua PSSI itu terlihat mengunjungi gym tempat pemain Timnas Indonesia berlatih. Dalam video itu, Erick Thohir terlihat bertegur sapa dengan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi itu sudah mengenakan seragam latihan seperti halnya pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya. Alhasil, mereka pun sudah terlihat menyatu dengan pemain lain.

Host: Yudi Handoyo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News