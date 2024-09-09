...

Mees Hilgers dan Reijnders Ikut Latihan Timnas Indonesia

Yudi Handoyo, Jurnalis · Senin 09 September 2024 13:15 WIB
Dua calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders ikut dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Jakarta, Sabtu (7/9).
 
Dalam video yang diunggah Erick Thohir, Ketua PSSI itu terlihat mengunjungi gym tempat pemain Timnas Indonesia berlatih. Dalam video itu, Erick Thohir terlihat bertegur sapa dengan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.
 
Dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi itu sudah mengenakan seragam latihan seperti halnya pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya. Alhasil, mereka pun sudah terlihat menyatu dengan pemain lain.
 
