Resep pindang merupakan makanan khas Palembang yang cukup populer dan banyak diganderungi banyak orang. Biasanya pindang diolah menggunakan ikan atau daging sapi. Namun siapa sangka, menu ikan dan daging dengan kuah kuning ini juga cocok saat diganti dengan ceker ayam. Rasa pedas asam dengan kuah yang menyegarkan, berpadu dengan lembutnya daging ceker, membuat pemburu kuliner ketagihan.

