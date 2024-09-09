...

Presiden Jokowi Resmi Buka PON XXI Aceh-Sumut 2024: Pegang Teguh Sportivitas

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 09 September 2024 22:04 WIB
Presiden RI Joko Widodo,resmi membuka PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin(9/9). Sebanyak 39 kontingen yang terdiri dari 38 provinsi serta Kontingen Nusantara sebagai tamu ikut memperkenalkan diri.
 
Jokowi berharap seluruh rangkaian pertandingan akan mengusung semangat persatuan dan sportivitas. PON ini adalah ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik bangsa, ajang melahirkan pemecah rekor dunia.
 
Jokowi mengajak semua masyarakat untuk dapat merayakan PON XXI dengan semangat kebersamaan.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto

(mhd)

