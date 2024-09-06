Ratusan warga berkerumun di sekitar Kedutaan Besar Vatikan. Pemandangan ini terjadi pada Jumat (6/9/2024).

Mereka menantikan Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus melintas di hadapan mereka.

Warga dibatasi pagar agar ketika Paus melintas suasana bisa kondusif. Tampak, para petugas TNI dan Polri juga telah bersiaga.

Sebagai informasi, Paus akan bertolak ke Papua Nugini pagi ini.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

