Media sosial dihebohkan dengan foto viral Wali Kota Medan Bobby Nasution. Dalam foto, Bobby Nasution seperti baru saja turun dari jet pribadi. Sedangkan istrinya, Kahiyang terlihat mengenakan baju berwarna biru.

Dalam foto, Bobby dan keluarga tampak dikawal oleh beberapa petugas. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (3/9/2024). Bobby Nasution pun merespons terkait foto viralnya tersebut.

Kontributor: Said Ilham

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News