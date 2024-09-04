...

Fotonya Naik Jet Pribadi Viral, Bobby Nasution Buka Suara

Said Ilham, Jurnalis · Rabu 04 September 2024 09:47 WIB
Media sosial dihebohkan dengan foto viral Wali Kota Medan Bobby Nasution. Dalam foto, Bobby Nasution seperti baru saja turun dari jet pribadi. Sedangkan istrinya, Kahiyang terlihat mengenakan baju berwarna biru.
 
Dalam foto, Bobby dan keluarga tampak dikawal oleh beberapa petugas. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (3/9/2024). Bobby Nasution pun merespons terkait foto viralnya tersebut. 
 
Kontributor: Said Ilham
Produser: Akira AW

(fru)

