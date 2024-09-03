Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mendarat di Indonesia. Melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024). Ia langsung bergerak menuju ke Kedubes Vatikan dengan pengawalan ketat.

Paus Fransiskus meninggalkan landasan Bandara Soetta sekira pukul 11.48 WIB. Paus Fransiskus menggunakan mobil Kijang Innova Zenix berwarna putih.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News