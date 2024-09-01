...

The Script akan Konser di Jakarta dan Surabaya, Catat Tanggalnya!

Yudi Handoyo, Jurnalis · Minggu 01 September 2024 11:00 WIB
The Script akan kembali konser di Indonesia dengan menggelar Satellites World Tour di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya pada tahun 2025. Konser di Jakarta akan digelar di ICE BSD City, Banten, pada 14 Februari 2025. 
 
Untuk konser The Script di Jakarta, tiket dijual menjadi 7 kategori, mulai Rp650 ribu hingga Rp1,95 juta. Sementara konser The Script di Surabaya hanya memiliki tiga kategori tiket.
 
