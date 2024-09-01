...

Kapolri Tegaskan TNI-Polri Siap Amankan KTT IAF di Bali, Termasuk Antisipasi Penyebaran Mpox

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 01 September 2024 12:35 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan TNI-Polri siap mengamankan pelaksanaan KTT Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP). Hal itu diungkap usai meninjau kesiapan pengamanan di Bali, Sabtu (31/8/2024).
 
Selain ancaman keamanan, Jenderal Listyo menuturkan telah menyiapkan satgas khusus terkait dengan mengantisipasi penyebaran virus Mpox. Hal itu dilakukan skrining sejak delegasi negara lain tiba di Pulau Dewata.
 
