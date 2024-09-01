Dharma Pongrekun-Kun Wardana tiba di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2024). Keduanya tiba di lobi Gedung Sky Hospital dan langsung naik menuju lantai 9. Mereka akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan kesehatan.

Mereka kemudian mengganti pakaian sejenis piyama rumah sakit. Dilanjutkan dengan mengisi dokumen yang telah dipersiapkan.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Akira AW

