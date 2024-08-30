...

KPU Nyatakan Berkas Dharma-Kun Lengkap, Pilgub DKI Jakarta Resmi Diikuti 3 Paslon

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 09:30 WIB
KPU Jakarta memastikan dokumen pendaftaran pasangan calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lengkap. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Kamis (29/8/2024) malam.
 
Dengan begitu, Pilgub Jakarta 2024 diikuti 3 pasangan calon. Yakni, Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
 
Untuk penetapan paslon akan dilakukan 22 September 2024. Sementara, kampanye akan dimulai 25 September-23 November 2024
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

