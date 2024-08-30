KPU Jakarta memastikan dokumen pendaftaran pasangan calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lengkap. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Kamis (29/8/2024) malam.

Dengan begitu, Pilgub Jakarta 2024 diikuti 3 pasangan calon. Yakni, Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Untuk penetapan paslon akan dilakukan 22 September 2024. Sementara, kampanye akan dimulai 25 September-23 November 2024

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

