Tempat nongkrong satu ini jadi primadona warga Bekasi. Menawarkan jajanan khas Sunda, kue pancong, membuat warung modern ini selalu ramai pengunjung.

Memberikan sensasi tersendiri, pancong lumer yang dikreasikan dengan baragam rasa favorit kekinian, seperti red velvet ice cream, cheese and cream, oreo pom cream, dan matcha sprinkle.

Pancong bisa dipilih tingkat kematangannya sesuai selera. Untuk mencicipi pancong lumer ini, pelanggan cukup menyiapkan kocek Rp5 ribu hingga Rp25 ribu.

Host: Togi Sinaga

(fru)

