...

Aneka Menu Berlimpah Cabai di Warung Sederhana

Togi Sinaga, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 15:45 WIB
A A A
Aneka menu berlimpah cabai tersaji di Warung Martumi, warung sederhana di Desa Ngoran, Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Ada ikan nila, lele, ikan gabus, hingga ayam lodho yang dimasak dengan kuah super pedas menggugah selera.
 
Dan tentu saja, ini nih nangka muda alias thewel yang dimasak pedas manis, dan menjadi ciri kahas Warung Martumi sejak tahun 1960-an.
 
Seluruh menu dimasak dengan cara tradisional dengan tungku dan kayu yang menambah cita rasa otentik Warung Martumi selama 60 tahun.
 
Demi menyajikan menu-menu pedas menggoda, pemilik Warung Martumi bisa menghabiskan cabai 69 kilogram dalam sekali masak.
 
Dengan konsep prasmanan, harga tiap menu dibanderol Rp20 ribu untuk ikan dan Rp120 ribu untuk satu ekor ayam lodho.
 
Host: Togi Sinaga

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini