Aneka menu berlimpah cabai tersaji di Warung Martumi, warung sederhana di Desa Ngoran, Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Ada ikan nila, lele, ikan gabus, hingga ayam lodho yang dimasak dengan kuah super pedas menggugah selera.

Dan tentu saja, ini nih nangka muda alias thewel yang dimasak pedas manis, dan menjadi ciri kahas Warung Martumi sejak tahun 1960-an.

Seluruh menu dimasak dengan cara tradisional dengan tungku dan kayu yang menambah cita rasa otentik Warung Martumi selama 60 tahun.

Demi menyajikan menu-menu pedas menggoda, pemilik Warung Martumi bisa menghabiskan cabai 69 kilogram dalam sekali masak.

Dengan konsep prasmanan, harga tiap menu dibanderol Rp20 ribu untuk ikan dan Rp120 ribu untuk satu ekor ayam lodho.

Host: Togi Sinaga

(fru)

