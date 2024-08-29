...

Beredar Isu Anies Baswedan Maju Pilgub Jabar 2024, Begini Suasana Kantor PDIP

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 20:40 WIB
PDI Perjuangan (PDIP) diisukan bakal mengusung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Kabar ini berembus di detik-detik terakhir pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.
 
Berdasarkan pantauan di kantor DPD PDIP Jabar terlihat suasana kantor berlambang banteng itu ramai dipenuhi para kader.
 
Namun, hingga saat ini, DPD PDIP Jabar belum resmi mengumumkan siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka usung di Pilkada Jabar 2024.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Agung Bakti Sarasa 
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

