Massa pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar demo hari ini, Kamis (29/8/2024). Mereka akan menggelar demo di sejumlah titik. Seperti Istana Merdeka hingga kantor penyedia layanan ojol.

Aksi direncakan pukul 12.00 WIB dan ribuan massal bakal hadir. Ada dua tuntutan yang akan disuarakan oleh para massa ojol. Yakni mengenai tarif dan legalitas pekerjaan ojol.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News