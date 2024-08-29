...

Massa Ojol bakal Demo Besar-besaran Hari Ini, Berikut Tuntutannya

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 08:55 WIB
Massa pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar demo hari ini, Kamis (29/8/2024). Mereka akan menggelar demo di sejumlah titik. Seperti Istana Merdeka hingga kantor penyedia layanan ojol. 
 
Aksi direncakan pukul 12.00 WIB dan ribuan massal bakal hadir. Ada dua tuntutan yang akan disuarakan oleh para massa ojol. Yakni mengenai tarif dan legalitas pekerjaan ojol.
 
Produser: Akira AW

(fru)

