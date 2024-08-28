Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata memiliki sebuah kelezatan yang menggugah selera, yaitu KripiK Daun Jambu Merah. Selain dikenal sebagai salah satu tanaman obat keluarga, daun jambu merah juga bisa diolah menjadi camilan atau makanan ringan yang gurih dan nikmat. Inilah bukti bahwa kearifan lokal dan kreativitas masyarakat dapat menghasilkan produk unik yang menggoda selera.

