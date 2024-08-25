Sebuah kapal kuno yang diyakini merupakan Lancang Kuning berasal dari abad ke-12 ditemukan di pesisir pantai kawasan Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Penemuan ini setelah tim gabungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan University of Napoli L'Orientale, Italia melakukan serangkaian penelitian.

Penemuan bersejarah ini pertama kali terungkap setelah musim hujan deras pada tahun 2016 yang menyebabkan reruntuhan kapal tersebut terlihat di permukaan.

(fru)

