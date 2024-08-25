Partai Buruh dan aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa, Minggu (25/8/2024). Lokasi di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Mereka meminta PKPU Pilkada rujukan MK segera diterbitkan.

Imbas demo ini, polisi menutup dua jalur Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Petugas Kepolisian juga telah berada di lokasi aksi untuk mengamankan aksi.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

