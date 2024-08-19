Presiden Jokowi resmi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi.

Jokowi juga melantik Supratman Andi Atgas menjadi Menkumham. Lalu Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai wakil menteri Kominfo. Hal tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah yang dibacakan Jokowi.

Produser: Akira AW

(fru)

