Kecelakaan bus pariwisata kembali terjadi, Minggu (18/8/2024). Kecelakaan terjadi di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat.

Bus pariwisata terguling usai menabrak truk di lokasi itu. Akibatnya, dua penumpang tewas dan 10 penumpang lain luka-luka. Sementara, penyebab kecelakaan diduga karena sopir hilang kendali.

Diketahui, bus pariwisata itu ditumpangi 15 orang termasuk sopir.

Kontributor: Irwan

Produser: Akira AW

(fru)

