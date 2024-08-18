Kecelakaan bus pariwisata kembali terjadi, Minggu (18/8/2024). Kecelakaan terjadi di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat.
Bus pariwisata terguling usai menabrak truk di lokasi itu. Akibatnya, dua penumpang tewas dan 10 penumpang lain luka-luka. Sementara, penyebab kecelakaan diduga karena sopir hilang kendali.
Diketahui, bus pariwisata itu ditumpangi 15 orang termasuk sopir.
Kontributor: Irwan
Produser: Akira AW
(fru)
