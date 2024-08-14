Hot Issue malam ini, membahas kasak-kusuk reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan akan mengganti tiga menterinya. Arifin Tasrif kabarnya akan digantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dikabarkan akan digeser oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar akan digantikan Raja Juli Antoni.

