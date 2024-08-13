Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memantau langsung uji coba Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta otonom di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, belum lama ini.

Uji coba ini menandai kesiapan kereta otonom dalam menyambut peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) di IKN.

Kereta otonom tersebut akan digunakan untuk mengantar tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam upacara peringatan tersebut.

Liputan: Mukmin Azis

