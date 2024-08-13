Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Manggarai, Selasa (13/8/2024). Lokasi tepatnya di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Jakarta Selatan. Akibatnya, korban kebakaran sementara mengungsi ke Stasiun Manggarai. Sejumlah barang bawaan yang mudah dibawa tampak diletakan di sisi mereka.

Beruntung api berhasil dipadamkan sejak pukul 07.00 WIB. Hanya saja, asap masih mengepul dan terlihat dari Jalan Sultan Agung.

Reporter: Ari Sandita Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News