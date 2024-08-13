Petugas mengevakuasi seekor burung merak hijau liar di pekarangan rumah warga, di Bandungan, Kelurangan Donomulyo, Kulonprogo. Burung merak berukuran hampir satu meter ini sudah berkeliaran sejak akhir Desember 2023.

Rencananya merak hijau ini akan dikarantina sementara di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta, untuk dicek kondisi kesehtannya. Bila memenuhi syarat, merak akan dilepasliarkan di Taman Suaka Margasatwa Baluran, Jawa Timur.

Kontributor: Budi Utomo

(fru)

