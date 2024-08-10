...

Jogja Fashion Trend 2024: Lenny Agustin Bermain dengan Koleksi Kebaya Hitam, Misterius Tapi Menggoda!

Nurul Amanah, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 21:00 WIB
Desainer Lenny Agustin turut memeriahkan gelaran Jogja Fashion Trend 2024 yang berlangsung di Pakuwon Mall Jogja. 
 
Lenny Agustin menampilkan 8 koleksi kebaya yang dipadupadankan dengan kemben, rok, dan celana panjang berbahan renda, brocade, sutera, katun, dan polyester. 
 
Seluruhnya dibuat dengan warna hitam pekat, yang menonjolkan sisi misterius. Dalam setiap kebaya itu, terselip perasaaan insecure dan kesan misterius. 
 
