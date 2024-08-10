Desainer Lenny Agustin turut memeriahkan gelaran Jogja Fashion Trend 2024 yang berlangsung di Pakuwon Mall Jogja.

Lenny Agustin menampilkan 8 koleksi kebaya yang dipadupadankan dengan kemben, rok, dan celana panjang berbahan renda, brocade, sutera, katun, dan polyester.

Seluruhnya dibuat dengan warna hitam pekat, yang menonjolkan sisi misterius. Dalam setiap kebaya itu, terselip perasaaan insecure dan kesan misterius.

Reporter : Nurul Amanah

Produser : Febry Rachadi

(rns)

