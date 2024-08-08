...

Angela Tanoesoedibjo Buka Pameran Masakan Indonesia Terbesar di Tangerang, Banten

Esra Ambarita, Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2024 20:30 WIB
Wakil Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo resmi membuka kegiatan Nusantara Food and Hotel (NFH) Expo, yang digelar di ICE BSD, Tangerang. NFH Expo sendiri merupakan pameran besar yang secara perdana menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan
 
Kontributor: Esra Ambarita
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

