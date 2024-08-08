Wakil Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo resmi membuka kegiatan Nusantara Food and Hotel (NFH) Expo, yang digelar di ICE BSD, Tangerang. NFH Expo sendiri merupakan pameran besar yang secara perdana menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan

Kontributor: Esra Ambarita

Produser : Febry Rachadi

(rns)

