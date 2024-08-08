Jogja Fashion Trend 2024 hari pertama berlangsung meriah. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu-Minggu (7-11/8/2024). Acara digelar di Pakuwon Mall Jogjakarta.

Kegiatan ini diikuti 23 desainer yang memamerkan produk fashion terbaiknya. Salah satunya adalah Batik Nathan Jogja by Zainal Arifin.

Desainer Zainal Arifin memamerkan 8 looks busana ecoprint. Ecoprint merupakan kain yang motif serta warnanya memakai bahan alami.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Akira AW

(fru)

