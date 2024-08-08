Jogja Fashion Trend 2024 kembali digelar tahun ini. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu-Minggu (7-11/8/2024). Acara digelar di Pakuwon Mall Jogjakarta.

Jogja Fashion Trend 2024 dibuka langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin pun mengapresiasi penyelenggaraan acara ini karena dinilai dapat membantu kemajuan perekonomian Indonesia.

Didampingi Ibu Wury, Ma'ruf Amin tampak berkeliling ke beberapa stand UMKM.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Akira AW

(fru)

