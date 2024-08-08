...

Resmi Dibuka! Wapres Ma'ruf Amin Dukung Jogja Fashion Trend 2024 untuk Kemajuan Perekonomian Indonesia

Nurul Amanah, Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2024 14:49 WIB
A A A
Jogja Fashion Trend 2024 kembali digelar tahun ini. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu-Minggu (7-11/8/2024). Acara digelar di Pakuwon Mall Jogjakarta.
 
Jogja Fashion Trend 2024 dibuka langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin pun mengapresiasi penyelenggaraan acara ini karena dinilai dapat membantu kemajuan perekonomian Indonesia.
 
Didampingi Ibu Wury, Ma'ruf Amin tampak berkeliling ke beberapa stand UMKM. 
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini