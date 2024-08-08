Bursa komoditi mengambil peran dalam perekonomian Indonesia. Lantas, bagaimana industri ini memainkan perannya? Topik ini menjadi bahasan menarik pada episode Chief Talk kali ini.

Bersama Direktur Utama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Fajar Wibhiyadi, kami akan melihat lebih jauh peran bursa komoditi. Jangan sampai ketinggalan ya!

Saksikan Chief Talk di Okezone.com setiap Rabu pukul 20.00 WIB.

Host: Anggy Pasaribu

