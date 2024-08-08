Kasus penipuan wedding organizer (WO) di Depok bikin geger. Pasalnya, puluhan pasangan diduga menjadi korban dengan kerugian total mencapai Rp2,3 miliar. Rumah yang dijadikan kantor WO di Cluster Safira Residence 3, kawasan GDC, Cilodong, Kota Depok pun tampak tertutup dan sepi saat didatangi.

Salah satu korban, Abu Azis Al Jabar mengungkapkan bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban, tetapi juga banyak korban lainnya. Para korban menyadari bahwa mereka dan seluruh vendor telah ditipu dengan total kerugian mencapai Rp2,3 miliar.

Abu Azis sendiri menyadari dirinya jadi korban penipuan H-2 jelang acara pernikahan. Korban telah membayar pelunasan untuk acara akad dan resepsi pernikahan kepada pelaku senilai Rp75 juta. Namun, dua hari menjelang pernikahan, pelaku justru hilang kontak.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News