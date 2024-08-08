...

8.000 Ton Batubara di Muarojambi Terbakar Masih Belum Bisa Dipadamkan

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2024 19:00 WIB
Teriknya matahari di musim kemarau saat ini makin memperparah upaya tim gabungan TNI-Polri serta BPBD dan Manggala Agni dalam memadamkan api yang membakar ribuan ton batubara milik PT Bumi Borneo Inti (BBI) di Desa Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi.
 
Meski sudah menggunakan alat berat untuk mengurai batubara serta pompa air dari mobil BPBD, namun bongkahan panas dari batubara belum mampu dipadamkan. Akibat kejadian tersebut, segala bentuk aktivitas batubara di lokasi tersebut terpaksa dihentikan.
 
Kontributor: Azhari Sultan
Produser : Febry Rachadi

(rns)

