Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan Istana Negara di IKN adalah bangunan yang membanggakan dan sekaligus dinantikan.
Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan bersama pemimpin redaksi media massa, Rabu (7/9/2024).
Hadi juga menegaskan pelaksanaan pembangunan IKN dilakukan melalui 5 tahapan sejak 2022-2045 nanti.
Ia juga menepis anggapan fasilitas di IKN sengaja dikebut karena untuk mengejar upacara 17 Agustus 2024 nanti.
Liputan: M Budi Santosa
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow