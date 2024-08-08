...

Banggakan Istana Garuda di IKN, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Karya Asli Bangsa Indonesia

M Budi Santosa, Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2024 06:58 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan Istana Negara di IKN adalah bangunan yang membanggakan dan sekaligus dinantikan. 
 
Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan bersama pemimpin redaksi media massa, Rabu (7/9/2024).
 
Hadi juga menegaskan pelaksanaan pembangunan IKN dilakukan melalui 5 tahapan sejak 2022-2045 nanti.
 
Ia juga menepis anggapan fasilitas di IKN sengaja dikebut karena untuk mengejar upacara 17 Agustus 2024 nanti.
 
