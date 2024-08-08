Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan Istana Negara di IKN adalah bangunan yang membanggakan dan sekaligus dinantikan.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan bersama pemimpin redaksi media massa, Rabu (7/9/2024).

Hadi juga menegaskan pelaksanaan pembangunan IKN dilakukan melalui 5 tahapan sejak 2022-2045 nanti.

Ia juga menepis anggapan fasilitas di IKN sengaja dikebut karena untuk mengejar upacara 17 Agustus 2024 nanti.

